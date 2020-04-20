Евролига не будет проводить плей-офф до окончания регулярного чемпионата

Руководство Евролиги не планирует проводить матчи плей-офф до окончания регулярного чемпионата. Ранее президент организации Жорди Бартомеу сообщил, что после пандемии коронавируса может состояться «Финал восьми», который будет проведён в одном городе.
«Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона», — цитирует пресс-службу Евролиги ТАСС.
Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта. В турнире участвуют три представителя России: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». При этом ЦСКА является действующим победителем Евролиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.
Также можете посмотреть видео экзотического слэм-данка через настоящего слона.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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