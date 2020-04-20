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Евролига не будет проводить плей-офф до окончания регулярного чемпионата

Евролига не будет проводить плей-офф до окончания регулярного чемпионата
Баскетбол / Евролига 0

Руководство Евролиги не планирует проводить матчи плей-офф до окончания регулярного чемпионата. Ранее президент организации Жорди Бартомеу сообщил, что после пандемии коронавируса может состояться «Финал восьми», который будет проведён в одном городе.

«Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона», — цитирует пресс-службу Евролиги ТАСС.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта. В турнире участвуют три представителя России: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». При этом ЦСКА является действующим победителем Евролиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.

Также можете посмотреть видео экзотического слэм-данка через настоящего слона.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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