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Евролига отложит объявление обладателей уайлд-кард из-за пандемии коронавируса

Евролига отложит объявление обладателей уайлд-кард из-за пандемии коронавируса
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольная Евролига объявит обладателей уайлд-кард на следующий сезон позже обычного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Объявление уайлд-кард может произойти позже, чем в прошлом году, мы обычно объявляли команды до конца июня. Но, учитывая текущую ситуацию, этот процесс может быть отложен из-за позднего завершения сезона. При этом имена клубов — обладателей уайлд-кард не будут оглашаться до окончания нынешнего сезона», — приводит заявление пресс-службы Евролиги ТАСС.

В настоящий момент Россия является второй страной по представительству клубов в Евролиге — в сезоне-2019/2020 в этом турнире принимают участие «Химки», ЦСКА и «Зенит».

Розыгрыш регулярного чемпионата Евролиги был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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