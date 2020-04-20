Евролига отложит объявление обладателей уайлд-кард из-за пандемии коронавируса

Баскетбольная Евролига объявит обладателей уайлд-кард на следующий сезон позже обычного из-за ситуации с пандемией коронавируса.



«Объявление уайлд-кард может произойти позже, чем в прошлом году, мы обычно объявляли команды до конца июня. Но, учитывая текущую ситуацию, этот процесс может быть отложен из-за позднего завершения сезона. При этом имена клубов — обладателей уайлд-кард не будут оглашаться до окончания нынешнего сезона», — приводит заявление пресс-службы Евролиги ТАСС.



В настоящий момент Россия является второй страной по представительству клубов в Евролиге — в сезоне-2019/2020 в этом турнире принимают участие «Химки», ЦСКА и «Зенит».



Розыгрыш регулярного чемпионата Евролиги был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.