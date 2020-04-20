Янис Тимма покрасил корни волос Анне Седоковой. Видео

Известная певица Анна Седокова выложила видео с участием своего возлюбленного, форварда «Химок» Яниса Тиммы. На видео Тимма красит корни волос своей девушке.



«Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен!



И принимает тебя со всеми твоими (как тебе кажется) несовершенствами. Мы научились делать всё сами, и, кажется, это начало у нас получаться.



Так что у меня лично имеется много плюсов карантина и самоизоляции? А у тебя? Есть такие? Напишите мне?» — подписала видео Седокова в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака — с Максимом Чернявским — и сын от бизнесмена Артёма Комарова.