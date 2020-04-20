Чемпионат Испании будет возобновлён при гарантии здоровья всех участников

Президент ACB Антонио Мартин сообщил, что план по возобновлению чемпионата Испании будет исполнен только в том случае, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.



«Сейчас мы находимся в постоянном контакте с Национальным спортивным комитетом, потому что у нас есть кое-что определённое: турнир можно будет возобновить, когда будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников. Если это будет возможно, то мы спокойно закончим сезон», — приводит слова Антонио Мартина Eurohoops.



Ранее стало известно, что испанская лига договорилась с командами о том, чтобы завершить чемпионат с помощью турнира, в котором примут участие 12 коллективов. Последним днём для возможного принятия решения о судьбе чемпионата Испании сезона-2019/2020 станет 31 мая.