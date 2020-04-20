Чемпионат Испании будет возобновлён при гарантии здоровья всех участников

Президент ACB Антонио Мартин сообщил, что план по возобновлению чемпионата Испании будет исполнен только в том случае, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.
«Сейчас мы находимся в постоянном контакте с Национальным спортивным комитетом, потому что у нас есть кое-что определённое: турнир можно будет возобновить, когда будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников. Если это будет возможно, то мы спокойно закончим сезон», — приводит слова Антонио Мартина Eurohoops.
Ранее стало известно, что испанская лига договорилась с командами о том, чтобы завершить чемпионат с помощью турнира, в котором примут участие 12 коллективов. Последним днём для возможного принятия решения о судьбе чемпионата Испании сезона-2019/2020 станет 31 мая.
- 20 апреля 2020
-
23:56
-
22:54
-
21:35
-
20:35
-
18:35
-
17:17
-
16:23
-
14:32
-
13:07
-
12:02
-
10:06
-
06:59
-
03:33
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06
-
16:48
-
15:34
-
14:44
-
13:36
-
12:59
-
11:32
-
10:26
-
09:59
-
07:19
-
07:00
-
01:01
-
00:15
- 18 апреля 2020
-
22:59
-
21:35
-
20:58
-
19:58
-
18:59