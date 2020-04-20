Керр: я бы не стал тренером «Голден Стэйт», если бы у меня не было опыта в «Чикаго»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что выступления в составе «Чикаго Буллз» оказали на него огромное влияние.
«Если бы я не был частью того «Чикаго», то ничего бы не произошло в моей карьере из того, что случилось. Я бы не стал тренером «Голден Стэйт Уорриорз», если бы у меня не было того опыта в составе «Чикаго Буллз». Каждый раз, когда я вижу Майкла Джордана и Скотти Пиппена, я думаю о том, что тот опыт открыл для моей карьеры в качестве игрока, тренера и комментатора.
Я понимаю, насколько мне повезло, что я был частью этого. У нас был превосходный коллектив. Мы понимали, насколько нам повезло, и смогли выжать из этого максимум возможного», — приводит слова Стива Керра TalkBasket.
Керр в общей сложности завоевал 8 титулов в качестве игрока и тренера, три из которых были выиграны в составе «Чикаго» в 1990-х.
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