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Тим Абромайтис: остаться в России на время карантина было оптимальным решением

Тим Абромайтис: остаться в России на время карантина было оптимальным решением
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Американский форвард петербургского «Зенита» Тим Абромайтис прокомментировал решение остаться в России на время пандемии коронавируса, несмотря на разрешение клуба уехать домой.

«Мне показалось, что это оптимальное решение. Во-первых, по прилету к родителям мне бы пришлось две недели сидеть на карантине. Это не лучший вариант. Ведь, например, на 16-й день нам бы надо было возвращаться. И какой тогда был смысл в этом перелете? Во-вторых, если Евролигу все-таки возобновят, то мне не потребуется времени на адаптацию к смене часовых поясов и я смогу максимально быстро приступить к тренировкам.

При этом я на связи с родителями, братом, друзьями. Постоянно созваниваемся, обсуждаем всякие мелкие детали», — сказал Абромайтис в интервью «Известиям».

Абромайтис играет за «Зенит» с 2019 года. Ранее он выступал за французские АСВЕЛ и «Страсбург», немецкий «Брауншвейг» и испанский «Тенерифе».

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