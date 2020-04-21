Станислав Ерёмин: нужно сконцентрироваться на следующем сезоне Евролиги

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался о возможном завершении розыгрыша Евролиги летом в формате «Финала восьми» и итогах турнира.

«Удастся ли завершить сезон в Евролиге летом? Теоретически это возможно. И я понимаю интерес клубов, интерес руководства Евролиги завершить этот сезон, поскольку в такой ситуации теряются большие деньги. Есть контрактные обязательства, есть амбиции, поэтому они желают хоть в каком-то формате завершить сезон. Но на практике, мне кажется, нужно признать, что этот чемпионат не закончен. Никто не даст гарантий, что через месяц-два ситуация относительно коронавируса будет такова, что можно будет проводить такие соревнования даже без зрителей. Моё мнение, сейчас лучше сконцентрироваться на следующем сезоне.

Можно ли, если сезон не будет завершён, определить чемпиона и призёров по нынешней турнирной таблице? Когда у турнира есть регламент, который говорит, что победитель определяется в плей-офф и «Финале четырёх», называть чемпиона Евролиги было бы неправильно", — сказал Ерёмин в интервью «Матч ТВ».