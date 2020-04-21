Тимма сел в автомобиль и вышел из него, крутя на пальце баскетбольный мяч

Форвард «Химок» и сборной Латвии Янис Тимма запустил новый челлендж. Баскетболист показал, как садится во внедорожник и выходит из него, продолжая всё это время крутить на пальце баскетбольный мяч.

«Вы соскучились по баскетболу так же, как я? Ок, вот челлендж. Покажите мне точно так же, и лучший выиграет футболку и кроссы от меня. Отмечай меня и ставь хештег #TimmaChallenge. Всё будет круто», — написал в своём «инстаграме» Тимма.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Различные челленджи начали появляться после того, как в мире возникла пандемия коронавируса. С помощью челленджей спортсмены призывали всех оставаться дома, не создавая угрозу для безопасности.

Розыгрыши Единой лиги ВТБ и Евролиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Руководство Единой лиги ВТБ уже сообщило о досрочном завершении турнира без определения победителя.