Майкл Джордан пожертвует выручку от документального фильма на благотворительность
Легендарный баскетболист Майкл Джордан направит несколько миллионов долларов на благотворительность. В частности, экс-игрок «Чикаго Буллз» направит на благотворительные цели всю выручку от документального фильма Last Dance, сообщает The Forbes.
В минувшие выходные ESPN показал первые серии фильма. Они установили рекорд телеканала по количеству зрителей для документальных фильмов. Предполагается, что выручка от Last Dance составит около $ 3—4 млн.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением он выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.
Дюрант: Джордан был бы лучшим игроком в современной НБА
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31
-
08:00
-
07:23
- 20 апреля 2020
-
23:56
-
22:54
-
21:35
-
20:35
-
18:35
-
17:17
-
16:23
-
14:32
-
13:07
-
12:02
-
10:06
-
06:59
-
03:33
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06
-
16:48
-
15:34
-
14:44
-
13:36
-
12:59
-
11:32
-
10:26
-
09:59
-
07:19
-
07:00
-
01:01
Партнерский контент