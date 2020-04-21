Тим Абромайтис: все ребята очень хвалили борщ, но мне он не понравился

Американский форвард петербургского «Зенита» Тим Абромайтис рассказал о планах на будущее. Спортсмен признался, что хотел бы остаться в клубе из Санкт-Петербурга. Также Абромайтис рассказал об адаптации к жизни в России.

«Я очень комфортно чувствую себя в команде, в городе и в России в целом. «Зенит» ставит перед собой самые высокие задачи, и я бы, безусловно, хотел быть частью этого коллектива.

Знания русского? К сожалению, не могу похвастать большими знаниями языка. Знаю 20–30 базовых слов, баскетбольные термины. Стараюсь учить язык, когда гуляю с собакой. Надо как-то взаимодействовать с окружающими, и через диалог я запоминаю новые слова. Например, знаю: «девушка», «собака», «площадка»… Ещё я знаю русские ругательства, но не буду их произносить.

Что из русской кухни больше всего понравилось? Все ребята очень хвалили борщ, но мне он не понравился. Зато я обожаю бефстроганов. Часто заказывал это блюдо, когда были открыты рестораны. Сейчас мы в основном сами готовим дома», — цитируют Абромайтиса «Известия».