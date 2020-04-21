Грин считает, что неопределённость с будущим Дюранта помешала «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что неопределённость в карьере Кевина Дюранта в сезоне-2019/2020 помешала команде. По мнению Грина, Дюранту следовало принять решение и оповестить одноклубников, не оставляя всё в тайне.

«Кевину надо было выйти и сказать всё начистоту. Ситуация касалась не только его одного. Когда нас с Клэем спрашивали о будущем, мы честно сказали, что будем играть за клуб до конца карьеры. А потом нас и всех остальных начинали спрашивать про Кевина. И так повторялось каждый день», — цитирует Грина Republic World.

В итоге Дюрант покинул «Голден Стэйт» и перешёл в «Бруклин Нетс», за который выступает в настоящее время.

В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса.