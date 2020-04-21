Грин считает, что неопределённость с будущим Дюранта помешала «Голден Стэйт»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что неопределённость в карьере Кевина Дюранта в сезоне-2019/2020 помешала команде. По мнению Грина, Дюранту следовало принять решение и оповестить одноклубников, не оставляя всё в тайне.
«Кевину надо было выйти и сказать всё начистоту. Ситуация касалась не только его одного. Когда нас с Клэем спрашивали о будущем, мы честно сказали, что будем играть за клуб до конца карьеры. А потом нас и всех остальных начинали спрашивать про Кевина. И так повторялось каждый день», — цитирует Грина Republic World.
В итоге Дюрант покинул «Голден Стэйт» и перешёл в «Бруклин Нетс», за который выступает в настоящее время.
В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Дюрант: Джордан был бы лучшим игроком в современной НБА
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