Тимофей Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм. Художественная часть — полный провал

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов поделился мнением о фильме «Движение вверх». Эта картина режиссёра Антона Мегердичева посвящена победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.

«Ужаснейший фильм! До последнего, признаюсь, не хотел его смотреть. Конечно, слышал много отзывов — и негативных, и хороших. В итоге пришлось сесть, посмотреть. Мне не понравилось. Даже не говорю, что история, пересказанная там, не является правдой. Ни с кем из участников я не знаком. Но художественная часть картины — полный провал. Это же не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Там ребята летают, чего-то сверху забивают. Я такого даже в НБА не видел.

Мне показалось, создатели фильма посмотрели, как делают в Америке, и захотели снять что-то похожее. В США много хороших фильмов, снятых по реальному сюжету: какой-нибудь супергерой, возвращение команды… Неважно, насколько всё это правдиво, всё-таки художественное произведение. «Движение вверх», наверное, захотели снять так же, как делают в Америке. А надо было сделать что-то своё», — приводит слова Мозгова «Петербургский дневник».