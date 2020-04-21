Тимофей Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм. Художественная часть — полный провал

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов поделился мнением о фильме «Движение вверх». Эта картина режиссёра Антона Мегердичева посвящена победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.
«Ужаснейший фильм! До последнего, признаюсь, не хотел его смотреть. Конечно, слышал много отзывов — и негативных, и хороших. В итоге пришлось сесть, посмотреть. Мне не понравилось. Даже не говорю, что история, пересказанная там, не является правдой. Ни с кем из участников я не знаком. Но художественная часть картины — полный провал. Это же не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Там ребята летают, чего-то сверху забивают. Я такого даже в НБА не видел.
Мне показалось, создатели фильма посмотрели, как делают в Америке, и захотели снять что-то похожее. В США много хороших фильмов, снятых по реальному сюжету: какой-нибудь супергерой, возвращение команды… Неважно, насколько всё это правдиво, всё-таки художественное произведение. «Движение вверх», наверное, захотели снять так же, как делают в Америке. А надо было сделать что-то своё», — приводит слова Мозгова «Петербургский дневник».
- 21 апреля 2020
-
17:28
-
16:52
-
16:34
-
16:07
-
14:49
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31
-
08:00
-
07:23
- 20 апреля 2020
-
23:56
-
22:54
-
21:35
-
20:35
-
18:35
-
17:17
-
16:23
-
14:32
-
13:07
-
12:02
-
10:06
-
06:59
-
03:33
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06
-
16:48
-
15:34
-
14:44
-
13:36
-
12:59
-
11:32