«Енисей» рассчитывает сохранить на посту главного тренера Анзуловича

Руководство «Енисея» надеется сохранить на посту главного тренера команды хорватского специалиста Дражена Анзуловича. Вместе с тем, это будет возможно лишь в том случае, если бюджет сибиряков останется на прежнем уровне.

«Если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов, то контракт с Драженом Анзуловичем будет продлён. Если из-за пандемии коронавируса руководство Красноярского края решит резко сократить бюджет, то клуб может и не потянуть зарплату хорватского тренера. Сейчас никто не может предугадать, как будут развиваться события», — сказал «Известиям» источник в красноярском клубе.

К моменту досрочного завершения сезона «Енисей» занимал одиннадцатое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.