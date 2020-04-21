Кириленко: убрать государство из спорта — это утопия

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает невозможным сценарий, при котором государственная поддержка полностью уйдёт из спорта. По его словам, в таком случае, система спорта начнёт разваливаться.
«Частники не будут финансировать спорт в полном объёме, 95% от того, что мы имеем, будет развалено. Я считаю, что убрать государство из спорта — это утопия. Единственное, что я попробовал бы, — это заинтересовать частный бизнес налогами», — приводит слова Кириленко РБК-Спорт.
Функционер также пояснил, почему не все его задумки на посту главы РФБ воплотились в жизнь.
«Многое не удалось, но большая часть из того, что я хотел, у меня получилось. Многое из того, что хочется сделать как в Америке или как в Европе, просто не работает, потому что сама структура организации соревнований другая», — сказал Кириленко.
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