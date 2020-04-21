«Чикаго Буллз» отказался обменивать Майкла Джордана в день драфта-1984
Бывший генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Род Торн рассказал, что в день драфта 1984 года клуб из Иллинойса отказался обменивать Майкла Джордана. Менеджменту «Чикаго» поступили выгодные предложения от «Даллас Маверикс» и «Филадельфии Сиксерс».
«У нас были действительно хорошие предложения от „Филадельфии Сиксерс“ и „Даллас Маверикс“. Были и немного меньшие предложения. Мы не смогли пойти на обмен», — приводит слова Торна Clutch Points.
Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.
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