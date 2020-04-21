Кириленко: к зарплате $ 100 млн в год ближе всех Леброн Джеймс

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями, какова вероятность того, что часть игроков НБА в ближайшие годы смогут зарабатывать $ 100 млн в год. По словам функционера, представить такую ситуацию пока невозможно. Вместе с тем он подчеркнул, что ближе всех к этому лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Не думаю, что сейчас это произойдёт, потому что есть некий потолок зарплат, который не позволит игрокам НБА уйти так далеко. До 50 млн дойдёт уже в ближайшее время, а до 100 – нет. Не думаю, что какой-то игрок получит 100 млн за год. Если рекламными контрактами, тот же Леброн к 100 млн подберётся уверенно.
Ближе всего к 100 млн долларов за год сейчас Леброн Джеймс. Это зависит даже не от баскетбола, а от его репрезентации и позиции в плане маркетинга. Считаю, у Леброна она стоит 100 млн, а то и дороже», — сказал Кириленко в подкасте Sportcast.
- 21 апреля 2020
-
23:58
-
22:30
-
21:57
-
20:50
-
20:29
-
18:25
-
17:28
-
16:52
-
16:34
-
16:07
-
14:49
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31
-
08:00
-
07:23
- 20 апреля 2020
-
23:56
-
22:54
-
21:35
-
20:35
-
18:35
-
17:17
-
16:23
-
14:32
-
13:07
-
12:02
-
10:06
-
06:59
-
03:33
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06