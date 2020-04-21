Кириленко: к зарплате $ 100 млн в год ближе всех Леброн Джеймс

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями, какова вероятность того, что часть игроков НБА в ближайшие годы смогут зарабатывать $ 100 млн в год. По словам функционера, представить такую ситуацию пока невозможно. Вместе с тем он подчеркнул, что ближе всех к этому лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Не думаю, что сейчас это произойдёт, потому что есть некий потолок зарплат, который не позволит игрокам НБА уйти так далеко. До 50 млн дойдёт уже в ближайшее время, а до 100 – нет. Не думаю, что какой-то игрок получит 100 млн за год. Если рекламными контрактами, тот же Леброн к 100 млн подберётся уверенно.



Ближе всего к 100 млн долларов за год сейчас Леброн Джеймс. Это зависит даже не от баскетбола, а от его репрезентации и позиции в плане маркетинга. Считаю, у Леброна она стоит 100 млн, а то и дороже», — сказал Кириленко в подкасте Sportcast.