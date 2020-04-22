Родман: В 1999 году «Чикаго Буллз» легко мог бы завоевать титул в четвёртый раз подряд

Бывший форвард «Чикаго Буллз» Денис Родман выразил сожаление в связи с тем, что после сезона-1997/98 команда из Иллинойса ушла в стадию перестройки. По его словам, если бы не это, то «Чикаго» смог бы завоевать титул в четвёртый раз подряд.
«С этими парнями я был готов идти на войну, причём в любой день, в любой момент. Было жаль, что так получилось. Потому что в 1999 году мы могли вернуться и легко завоевать титул в четвёртый раз подряд», — рассказал Родман в интервью, размещённом на странице JeffGSpursZone в «Твиттере».
Напомним, «Чикаго Буллз» являлся неизменным чемпионом НБА с 1996 по 1998 годы. После завершения сезона-1997/98 команду покинул Скотти Пиппен, Денис Родман перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Майкл Джордан в условиях затянувшегося локаута объявил о завершении карьеры.
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