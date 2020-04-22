Корстин: о сокращении количества участников Единой лиги ВТБ речь не идёт

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, как пандемия коронавируса может повлиять на дальнейшую работу организации. По мнению Корстин, количество клубов-участников Единой лиги ВТБ в следующем сезоне не сократится.
«Серьёзное сокращение количества участников? На данный момент об этом речи не идёт. Считаю, что пандемия коронавируса не только не отобьёт желание играть в баскетбол, а только добавит его. Уверена в этом. Да, финансовый аспект неизбежно претерпит изменения, но желания играть в баскетбол будет ещё больше. Посмотрите, как все игроки уже соскучились по привычному образу жизни. Для игроков баскетбол — это вся жизнь, а профессиональная карьера не так уж и долго длится. Все уже засиделись, отдохнули, пообщались с семьями, все дела переделали. Все хотят вернуться к тренировкам, к игре, к работе. Это касается и всех менеджеров, мы все сейчас в одном положении.
Мы всегда рассматриваем все заявки, и мы всегда ждём заявки от новых клубов. Дальше – у нас есть критерии, благодаря которым мы держим высокий уровень, и Лигу ВТБ называют одной из сильнейших в Европе.
Опускать планку требований мы не хотим. Но даже если клуб не проходит по требованиям, всё равно есть определенная процедура, и заявка будет обсуждаться на Совете лиги. Посмотрите, мы не взяли в лигу «Спартак-Приморье», а теперь они сами прекратили существование. Если мы берём клуб, то должны быть уверены, что он приходит не на один сезон, а на долгие годы», — цитирует Корстин РИА «Новости».
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