Бывший генменджер бейсбольной команды рассказал, как Джордан едва не оказался в MLB

Бывший генеральный менеджер бейсбольный команды «Окленд Атлетикс» Санди Алдерсон рассказал, что в 1993 году легендарный баскетболист Майкл Джордан едва не стал профессиональным игроком. Алдерсон хотел подписать с Джорданом контракт, чтобы тот играл за основной состав команды в MBL, главной бейсбольной лиге США.
«Когда Джордан ушёл из баскетбола и решил пробовать силы в бейсболе, он начал играть за «Бирмингем Бэронс», фарм-клуб «Чикаго Уайт Сокс». Когда я узнал об этом, начал через агента договариваться о переходе в нашу команду. Я хотел сделать его игроком основы в MLB. Тогда мне позвонили из «Чикаго» и сообщили, что Джордан будет членом их клуба», — приводит слова Алдерсона ESPN.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением он выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.
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