Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бывший генменджер бейсбольной команды рассказал, как Джордан едва не оказался в MLB

Бывший генменджер бейсбольной команды рассказал, как Джордан едва не оказался в MLB
Баскетбол / НБА 0

Бывший генеральный менеджер бейсбольный команды «Окленд Атлетикс» Санди Алдерсон рассказал, что в 1993 году легендарный баскетболист Майкл Джордан едва не стал профессиональным игроком. Алдерсон хотел подписать с Джорданом контракт, чтобы тот играл за основной состав команды в MBL, главной бейсбольной лиге США.

«Когда Джордан ушёл из баскетбола и решил пробовать силы в бейсболе, он начал играть за «Бирмингем Бэронс», фарм-клуб «Чикаго Уайт Сокс». Когда я узнал об этом, начал через агента договариваться о переходе в нашу команду. Я хотел сделать его игроком основы в MLB. Тогда мне позвонили из «Чикаго» и сообщили, что Джордан будет членом их клуба», — приводит слова Алдерсона ESPN.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением он выступал за «Вашингтон Уизардс», но этот период продлился лишь один сезон.

Майкл Джордан пожертвует выручку от документального фильма на благотворительность
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020