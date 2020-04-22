Корстин: продолжение сезона в Евролиге, на мой взгляд, нереалистично

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о работе над календарём следующего сезона. Также она поделилась мнением о ситуации с приостановкой розыгрыша Евролиги. Руководство Евролиги до сих пор не определилось, нужно ли возобновлять турнир, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Да, мы работаем над календарём. К сожалению, в этом плане возникают сложности из-за желания Евролиги доиграть сезон. Они создают непонятную ситуацию, никто не понимает, когда и как они это будут делать. И это при том, что в Европе ситуация хуже, чем у нас. Хотя здесь надо понимать, что Россия отстаёт от Европы по развитию событий, связанных с коронавирусом. ФИБА уже составила календарь для всех соревнований, а Евролига не может определиться, и это создаёт трудности. Мы сформируем календарь, когда будем иметь все вводные, чтобы не пересекаться с другими турнирами. Сейчас ждём Евролигу, но в любом случае наш план – открыть следующий сезон в начале октября.

«Ситуация с Евролигой? Честно говоря, продолжение сезона, на мой взгляд, нереалистично. Конечно, это право Евролиги, они не хотят терять деньги. Но на данный момент кажется, что всё это из разряда фантастики. Эта ситуация оставляет в подвешенном состоянии клубы. Мы со своей стороны поступили честно и ответственно, закончив сезон, чтобы не давать ложные надежды, чтобы у всех была определённость. У Евролиги этой определённости нет, и это заставляет всех находиться в ожидании чуда, которое может и не произойти», — приводит слова Корстин РИА «Новости».

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