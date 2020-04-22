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Елевич считает, что многие команды могут прекратить существование из-за коронавируса

Елевич считает, что многие команды могут прекратить существование из-за коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился мнением о возможном влиянии пандемии коронавируса на благосостояние клубов. По словам Елевича, Единая лига ВТБ может лишиться нескольких участников.

«Если «Калев» снимется с турнира или закончит существование, конечно, это будет серьёзной потерей. «Калев» – очень интересный клуб, я уже много лет знаком с эстонским баскетболом, мне будет очень жалко.
Из-за всей этой ситуации с коронавирусом, из-за финансовых потерь мы увидим немало команд, которые потеряют свой статус, к большому сожалению. Спонсоры же не будут просто так платить деньги, держать коллективы», — цитирует Елевича РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран. Организаторы приняли решение завершить его досрочно без объявления победителя.

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