Единая лига ВТБ с мая сократила зарплаты сотрудников на 1/3
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о мерах экономии в организации из-за пандемии коронавируса. По словам Корстин, лига сократила зарплаты сотрудникам.
«Офис Единой лиги ВТБ вошёл в режим экономии. Мы пересчитываем зарплаты, и с мая месяца сокращаем её на одну треть всем нашим сотрудникам. Пока – на два месяца, ведь мы планируем и Совет лиги провести в июле, и сезон следующий начать в срок.
Сложно прогнозировать ситуацию, если все мы вскоре вернемся в привычный режим, то на два месяца, если всё затянется – будем думать», — цитирует Корстин РИА «Новости».
Сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Организаторы в итоге приняли решение завершить его, не определяя победителя.
Корстин: лига не имеет полномочий утвердить чемпиона России, сделать это может только РФБ
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