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Единая лига ВТБ с мая сократила зарплаты сотрудников на 1/3

Единая лига ВТБ с мая сократила зарплаты сотрудников на 1/3
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о мерах экономии в организации из-за пандемии коронавируса. По словам Корстин, лига сократила зарплаты сотрудникам.

«Офис Единой лиги ВТБ вошёл в режим экономии. Мы пересчитываем зарплаты, и с мая месяца сокращаем её на одну треть всем нашим сотрудникам. Пока – на два месяца, ведь мы планируем и Совет лиги провести в июле, и сезон следующий начать в срок.

Сложно прогнозировать ситуацию, если все мы вскоре вернемся в привычный режим, то на два месяца, если всё затянется – будем думать», — цитирует Корстин РИА «Новости».

Сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Организаторы в итоге приняли решение завершить его, не определяя победителя.

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