НБА всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн в своём «твиттере».



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.



НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.



Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли назвал некоторые варианты возобновления сезона «полным бредом».

Чарльз Баркли: некоторые варианты продолжения сезона НБА — полный бред