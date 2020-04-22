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НБА всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе

НБА всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн в своём «твиттере».

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.

НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.

Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли назвал некоторые варианты возобновления сезона «полным бредом».

Чарльз Баркли: некоторые варианты продолжения сезона НБА — полный бред
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