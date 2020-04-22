«Лучший мужчина на Земле». Тимма приготовил для Седоковой блюдо с красной икрой

Известная певица Анна Седокова выложила в Сети видео, посвящённое её возлюбленному, баскетболисту подмосковных «Химок» Янису Тимме. На видео девушка хвалит своего бойфренда за приготовленный ей завтрак — блюдо с красной икрой.
«Это приготовил самый лучший мужчина на Земле. Любимый, что это? Понимаете, что это за человек? Я тебя люблю!» — говорит Седокова за кадром.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака — с Максимом Чернявским — и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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