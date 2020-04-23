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Владелец «Никс» и «Рейнджерс» Долан вылечился от коронавируса и сдал плазму крови

Владелец «Никс» и «Рейнджерс» Долан вылечился от коронавируса и сдал плазму крови
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан вылечился от коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Сообщается, Долан также сдал свою плазму крови на исследования для потенциального лечения от коронавируса.

«Нью-Йорк Никс» (24-45) занимает 12-е место в Восточной конференции НБА. «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 79 очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, занимает 10-е место в Восточной конференции.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.

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