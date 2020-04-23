Керр: драка с Джорданом на тренировке в «Чикаго» помогла нашим отношениям

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, с 1993 по 1998 год выступавший в составе «Чикаго Буллз», вспомнил о состоявшейся в те времена драке с легендарным Майклом Джорданом на тренировке команды.
«Та стычка помогла нашим отношениям, хотя это, пожалуй, и прозвучит очень странно. Я точно не стал бы рекомендовать применять это в домашних условиях. Драка не всегда является хорошим решением.
Важно понимать произошедшее в контексте той ситуации, понимать, какими напряжёнными тогда были тренировки в НБА. Драки на тренировках были достаточно частым явлением — не только в «Чикаго», но и в других командах, за которые я выступал в те годы. Майкл, можно сказать, проверял меня на прочность. Мне кажется, я прошёл этот тест, и затем он стал доверять мне», – рассказал Керр в интервью Clutch Points.
- 23 апреля 2020
-
10:57
-
06:41
-
00:44
- 22 апреля 2020
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
19:55
-
18:44
-
16:51
-
15:23
-
14:38
-
13:09
-
12:43
-
11:40
-
10:01
-
09:18
-
01:08
- 21 апреля 2020
-
23:58
-
22:30
-
21:57
-
20:50
-
20:29
-
18:25
-
17:28
-
16:52
-
16:34
-
16:07
-
14:49
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31
-
08:00
-
07:23
- 20 апреля 2020
-
23:56