Керр: драка с Джорданом на тренировке в «Чикаго» помогла нашим отношениям

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, с 1993 по 1998 год выступавший в составе «Чикаго Буллз», вспомнил о состоявшейся в те времена драке с легендарным Майклом Джорданом на тренировке команды.



«Та стычка помогла нашим отношениям, хотя это, пожалуй, и прозвучит очень странно. Я точно не стал бы рекомендовать применять это в домашних условиях. Драка не всегда является хорошим решением.



Важно понимать произошедшее в контексте той ситуации, понимать, какими напряжёнными тогда были тренировки в НБА. Драки на тренировках были достаточно частым явлением — не только в «Чикаго», но и в других командах, за которые я выступал в те годы. Майкл, можно сказать, проверял меня на прочность. Мне кажется, я прошёл этот тест, и затем он стал доверять мне», – рассказал Керр в интервью Clutch Points.

Керр: будучи одноклубником Джордана, испытывал давление, которого больше никогда не было