Телеведущий: слова Дюранта о Джордане — выпад в адрес Леброна и остальных, но это правда
Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал высокую оценку форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом легенды баскетбола Майкла Джордана.
«Это был выпад в адрес Леброна, да и в адрес самого Кевина — в адрес всех. От такого заявления пахнет смирением, ведь суть слов Дюранта такова: «Кто мы такие? Золотой стандарт был установлен ещё до того, как мы появились в баскетболе». Но если вы видели, что творил Майкл Джордан, будучи суперзвездой НБА, то сами понимаете, что это правда. Посмотрите, сколько всего он преодолел, как он поднял средний возраст игроков НБА. В сегодняшней игре, при нынешних правилах, с его жёсткостью, выносливостью и умением приспосабливаться к изменениям он был бы лучшим", — приводит слова Смита Fadeaway World.
Дюрант: Джордан был бы лучшим игроком в современной НБА
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