Энден: перед моим переходом в ЦСКА Гомельскому сказали, что я пил и гулял с проститутками

Бывший советский нападающий «Калева» и ЦСКА Хейно Энден, чемпион мира 1982 года, чемпион Европы 1985 годы, вспомнил о работе и о взаимоотношениях с легендарным тренером Александром Гомельским.
«Он открыл в моём лице новый тип баскетболиста — двухметрового универсального защитника. После Спартакиады-1979, где я стал лучшим молодым игроком, Гомельский взял меня со сборной в Америку. Мне девятнадцать, вокруг звёзды — Белов, Ерёмин, Жигилий, — но Гомельский, специально создавая молодым комфортную обстановку, вложил в меня уверенность, и я, по его отзывам, отыграл неплохо.
Он просил меня постоянно делать то, что я и так больше всего любил, — играть на команду («Сынок, подкорми больших») и держать лидера соперников. Правда, первый крупный турнир, на который я должен был ехать, пришлось пропустить — за четыре дня до чемпионата Европы-81 я подвернул ногу на тренировке в Новогорске.
А в 83-м, когда в Эстонии уже знали, что я перехожу в ЦСКА, Гомельский впервые вызвал меня в свой кабинет на сборе в Сухуми: «Хейно, нам позвонили из Таллина — говорят, в выходные ты пил и гулял с проститутками». — «Вы знаете меня четыре года. Решайте сами, правда это или нет».
Наутро Гомельский подошел ко мне: «Сынок, не волнуйся. Я тебя знаю и тебе верю». Он относился к игрокам, как отец, и выручал из любых сложных ситуаций.
В 1986 году я женился на гимнастке Гале Белоглазовой и следующий сезон отыграл очень хорошо. Гомельский сказал: «Ты первый игрок в моей тренерской карьере, кто после свадьбы играет лучше. Остальные сдают как баскетболисты, потому что отвлекаются на семью», — рассказал Энден в интервью „Матч ТВ“.
- 23 апреля 2020
-
16:55
-
15:02
-
13:56
-
10:57
-
06:41
-
00:44
- 22 апреля 2020
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
19:55
-
18:44
-
16:51
-
15:23
-
14:38
-
13:09
-
12:43
-
11:40
-
10:01
-
09:18
-
01:08
- 21 апреля 2020
-
23:58
-
22:30
-
21:57
-
20:50
-
20:29
-
18:25
-
17:28
-
16:52
-
16:34
-
16:07
-
14:49
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31