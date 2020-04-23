Энден: перед моим переходом в ЦСКА Гомельскому сказали, что я пил и гулял с проститутками

Бывший советский нападающий «Калева» и ЦСКА Хейно Энден, чемпион мира 1982 года, чемпион Европы 1985 годы, вспомнил о работе и о взаимоотношениях с легендарным тренером Александром Гомельским.



«Он открыл в моём лице новый тип баскетболиста — двухметрового универсального защитника. После Спартакиады-1979, где я стал лучшим молодым игроком, Гомельский взял меня со сборной в Америку. Мне девятнадцать, вокруг звёзды — Белов, Ерёмин, Жигилий, — но Гомельский, специально создавая молодым комфортную обстановку, вложил в меня уверенность, и я, по его отзывам, отыграл неплохо.



Он просил меня постоянно делать то, что я и так больше всего любил, — играть на команду («Сынок, подкорми больших») и держать лидера соперников. Правда, первый крупный турнир, на который я должен был ехать, пришлось пропустить — за четыре дня до чемпионата Европы-81 я подвернул ногу на тренировке в Новогорске.



А в 83-м, когда в Эстонии уже знали, что я перехожу в ЦСКА, Гомельский впервые вызвал меня в свой кабинет на сборе в Сухуми: «Хейно, нам позвонили из Таллина — говорят, в выходные ты пил и гулял с проститутками». — «Вы знаете меня четыре года. Решайте сами, правда это или нет».



Наутро Гомельский подошел ко мне: «Сынок, не волнуйся. Я тебя знаю и тебе верю». Он относился к игрокам, как отец, и выручал из любых сложных ситуаций.



В 1986 году я женился на гимнастке Гале Белоглазовой и следующий сезон отыграл очень хорошо. Гомельский сказал: «Ты первый игрок в моей тренерской карьере, кто после свадьбы играет лучше. Остальные сдают как баскетболисты, потому что отвлекаются на семью», — рассказал Энден в интервью „Матч ТВ“.