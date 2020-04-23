Джереми Лин объяснил критику в адрес Дональда Трампа

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин объяснил свою критику в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее Лин обвинял Трампа в расизме из-за того, что он неоднократно называл коронавирус COVID-19 «китайским вирусом».



«Я против того, чтобы какая-либо этническая группа или группа людей подвергались нападкам или сталкивались с расизмом. Если что-то подобное происходит, то я высказываюсь. На тот момент я чувствовал, что американцы азиатского происхождения подвергались нападкам. И в данный момент это продолжается», — приводит слова Джереми Лина USA Today.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.