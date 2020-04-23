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Агент Шведа: Алексей хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА

Агент Шведа: Алексей хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА
Баскетбол / Евролига 0

Обрад Фимич, агент российского защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа, сообщил, что его клиент хочет посмотреть на варианты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации.

«Впервые за много лет Алексей швед станет свободным агентом. До начала пандемии коронавируса мы обсуждали новый контракт с „Химками“. Они сказали, что хотят сохранить Алексея в составе. Но ещё два клуба Евролиги не в России проявляют интерес к Шведу. Он хочет посмотреть, насколько он интересен командам Национальной баскетбольной ассоциации. Пока мы ждём момента, когда ситуация успокоится. Только после этого будут приниматься какие-либо решения», — приводит слова Фимича Sportando.

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов сообщил, что клуб работает над продлением контракта со Шведом.

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