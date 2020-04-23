Экс-игрок НБА Родман: молюсь за скорейшее выздоровление Ким Чен Ына

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман выразил надежду, что Ким Чен Ын скоро поправится. ранее сообщалось, что политик находится в критическом состоянии после операции.
«Надеюсь, что это просто слухи о том, что Ким Чен Ын заболел. Я надеюсь, скоро я узнаю правду. нам нужно проделать огромную работу для налаживания отношений между США и КНДР. Если сейчас Ким Чен Ын не чувствует себя хорошо, то я молюсь за его скорейшее выздоровление, чтобы оба моих друга, президент США Дональд Трамп и маршал Ким Чен Ын, смогли продолжить свой путь к установлению мира», — приводит слова Денниса Родмана TMZ.
Родман и Ким Чен Вн познакомились в 2013 году, а в 2014 году спортсмен привёз команду бывших звёзд НБА в Пхеньян, где они провели показательный матч в присутствии Ким Чен Ына на трибунах.
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