Майк Джеймс: если мне не будут платить, могу поиграть и дома
Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс возмутился постановлением Евролиги, согласно которому игроки будут терять в зарплате.
В случае возобновления сезона баскетболисты получат 85% зарплаты, при этом, истекающие контракты будут продлены на месяц, если же сезон остановят окончательно, то баскетболисты получат лишь по 80% оклада.
«Как можно говорить о завершении сезона, но не гарантировать при этом зарплату. В этом нет никакого смысла. И как я могу продлевать контракт на месяц, при этом теряя в зарплате. Похоже на то, что вы просто хотите сэкономить. Это самая большая тупость, которую я слышал. Я люблю баскетбол, но если мне не будут платить, могу поиграть и дома», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
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