Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс: если мне не будут платить, могу поиграть и дома

Майк Джеймс: если мне не будут платить, могу поиграть и дома
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс возмутился постановлением Евролиги, согласно которому игроки будут терять в зарплате.

В случае возобновления сезона баскетболисты получат 85% зарплаты, при этом, истекающие контракты будут продлены на месяц, если же сезон остановят окончательно, то баскетболисты получат лишь по 80% оклада.

«Как можно говорить о завершении сезона, но не гарантировать при этом зарплату. В этом нет никакого смысла. И как я могу продлевать контракт на месяц, при этом теряя в зарплате. Похоже на то, что вы просто хотите сэкономить. Это самая большая тупость, которую я слышал. Я люблю баскетбол, но если мне не будут платить, могу поиграть и дома», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020