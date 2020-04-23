Майк Джеймс: если мне не будут платить, могу поиграть и дома

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс возмутился постановлением Евролиги, согласно которому игроки будут терять в зарплате.

В случае возобновления сезона баскетболисты получат 85% зарплаты, при этом, истекающие контракты будут продлены на месяц, если же сезон остановят окончательно, то баскетболисты получат лишь по 80% оклада.

«Как можно говорить о завершении сезона, но не гарантировать при этом зарплату. В этом нет никакого смысла. И как я могу продлевать контракт на месяц, при этом теряя в зарплате. Похоже на то, что вы просто хотите сэкономить. Это самая большая тупость, которую я слышал. Я люблю баскетбол, но если мне не будут платить, могу поиграть и дома», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».