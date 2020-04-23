Решение о судьбе сезона в Евролиге и Еврокубке будет принято до 24 мая

Руководство Евролиги продолжает искать варианты доигровки сезона-2019/2020 на фоне пандемии коронавируса. Решение, возобновятся ли турниры Евролиги и Еврокубка, будет принято до 24 мая, сообщает Eurohoops.
Обсуждается возможность возобновления матчей с 4 июля. Так, Еврокубок может быть доигран с 4 по 17 июля, а Евролига — с 4 по 26 июля. При этом ожидается, что формат сезона будет изменён.
Напомним, на момент приостановки сезона Евролиги было проведено 28 туров. Первое место в турнирной таблице занимал «Анадолу Эфес». ЦСКА располагается на четвёртом месте, «Химки» — на седьмом, «Зенит» — на последнем, восемнадцатом.
Что касается Еврокубка, среди российских команд борьбу за трофей продолжает УНИКС. В четвертьфинале плей-офф казанцы должны встретиться с «Партизаном».
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