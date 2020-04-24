Хаслем: Леброн и Уэйд — самые скупые игроки, которых я когда-либо встречал
Форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал об особенностях звёздных экс-напарников по команде Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. По его словам, те отличались скупостью.
«Леброн и Дуэйн — самые скупые игроки, которых я когда-либо встречал. Вы должны понимать, эти ребята не платили ни за что с 12 лет. Когда приходило время за что-то рассчитываться, они смотрели по сторонам, словно с ними говорили на незнакомом для них языке. Чтобы заставить их заплатить за ужин команды, нужно было играть с ними в игру с кредитными картами. Чаще всех команду угощал Горан Драгич», — приводит слова Хаслема Basketballnetwork.net.
Напомним, Дуэйн Уэйд уже завершил карьеру. Это случилось в минувшем сезоне. Леброн Джеймс ныне защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».
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