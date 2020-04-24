«Мне нужна такая критика, чтобы подгорало». Дрэймонд Грин ответил хейтерам

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил критикам, смеявшимся над неудачами клуба в нынешнем сезоне. «Уорриорз» неожиданно оказались на последнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА. В 65 матчах «Голден Стэйт» одержал лишь 15 побед.

«Всем, кто говорит всякую дрянь о нас в этом году, могу ответить одно. Мне реально плевать. Я ценю мнение людей. Мне в определённой степени нужна такая критика, чтобы подгорало», — цитирует Грина Clutch Points.

В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что организация возобновит чемпионат не раньше июня. Ранее президент США Дональд Трамп назвал возобновление игр в ведущих американских лигах одной из важнейших задач.