«Мне нужна такая критика, чтобы подгорало». Дрэймонд Грин ответил хейтерам
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил критикам, смеявшимся над неудачами клуба в нынешнем сезоне. «Уорриорз» неожиданно оказались на последнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА. В 65 матчах «Голден Стэйт» одержал лишь 15 побед.
«Всем, кто говорит всякую дрянь о нас в этом году, могу ответить одно. Мне реально плевать. Я ценю мнение людей. Мне в определённой степени нужна такая критика, чтобы подгорало», — цитирует Грина Clutch Points.
В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что организация возобновит чемпионат не раньше июня. Ранее президент США Дональд Трамп назвал возобновление игр в ведущих американских лигах одной из важнейших задач.
Грин считает, что неопределённость с будущим Дюранта помешала «Голден Стэйт»
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