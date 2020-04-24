Шакил О’Нил опубликовал забавное видео падения украинского данкера

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил опубликовал в своём «инстаграме» видео неудавшегося данка через автомобиль, которое было снято в Казахстане во время молодёжного фестиваля Aktau Open Fest.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Украинский данкер попытался выполнить бросок сверху, перелетев через автомобиль, но в итоге он упал на машину и перевернулся через неё.
Видео было снято ещё в 2014 году. Ранее ролик у себя опубликовал рэп-исполнитель Snoop Dogg. Видео он подписал словами: «Эти белые не умеют прыгать».
Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии. Шакил выступал за «Луизиану Стэйт» с 1989 по 1992 годы.
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