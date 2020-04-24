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«Барселона» предпочтёт доигрывать сезон в Евролиге, а не в чемпионате Испании

«Барселона» предпочтёт доигрывать сезон в Евролиге, а не в чемпионате Испании
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Барселоны» намеревается сделать выбор в пользу Евролиги, а не чемпионата Испании, если оба турнира возобновятся, сообщает RAC1 Radio. В настоящее время турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Если организаторы решат возобновить чемпионаты, то командам придётся играть в сжатом графике. Евролига может провести заключительные матчи с 4 по 26 июля. В чемпионате Испании турнир не завершится раньше 31 июля.

В аналогичной ситуации с тяжёлым выбором окажутся и другие испанские клубы — «Реал», «Баскония» и «Валенсия». В то же время такая же ситуация может возникнуть и в других странах. Пока о досрочном завершении сезона было объявлено лишь в чемпионатах Греции, Литвы и Единой лиге ВТБ.

Решение о судьбе сезона в Евролиге и Еврокубке будет принято до 24 мая
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