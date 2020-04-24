Ильницкий: после отмены самоизоляции сразу на площадку

Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился мыслями о режиме самоизоляции. Баскетболист рассказал, что соскучился по игре и признался, что после отмены карантина первым делом отправится на спортивную площадку.

«Очень надеюсь, что это скоро закончится и тогда сразу же на баскетбольную площадку, а в лучшем случае – в «Баскет-Холл»! Торговые центры никому сейчас уже не интересны…Кино? Да нас и дома кинопросмотр устраивает. Такой ситуации как сейчас, безусловно, никогда не случалось.

Все иногда даже мечтали посидеть недельку дома, заняться какими-то делами, а тут это напасть уже больше месяца…Мы играли в последний раз 12 марта! Так что после отмены самоизоляции сразу на площадку, остальное подождёт", — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».