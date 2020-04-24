Ватутин призвал вернуть пиво на арены

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о путях преодоления финансового кризиса команд, который уже спровоцирован приостановкой сезона Евролиги и досрочным завершением сезона Единой лиги ВТБ.

По словам функционера, командам не нужно субсидирование от государства. Но при этом Ватутин подчеркнул, что от властей требуется внедрение таких законов, которые помогут справляться клубам справляться с финансовой нагрузкой.

«Спортивным клубам и лигам потребуется поддержка государства, но не нужны субсидии. Нужны правильные законы, например, о возвращении продаж пива на спортивных объектах. Нам надо дать больше возможностей заработать», — приводит слова Ватутина РБК-Спорт.

Напомним, ранее Ватутин заявил, что финансовые потери ЦСКА уже составляют около 450 млн рублей.