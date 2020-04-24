В Словении объяснили, почему Итудис может согласиться на работу со сборной страны

Глава Словенской федерации баскетбола Матей Ержавец рассказал о переговорах с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и объяснил, почему греческий специалист может согласиться возглавить национальную команду Словении.
«Мы чемпионы Европы. Защищать титул — большой вызов для тренера. Кроме того, мы претендуем на участие в Олимпийских играх. Но, вероятно, наибольший вызов — работа с Лукой Дончичем. Необходимо будет выстраивать команду вокруг него и при этом быть уверенным в том, что остальные игроки прибавляют. Убеждён, что мы найдём ресурсы, чтобы заключить с ним контракт. Я понимаю, что он один из самых высокооплачиваемых тренеров Европы», — приводит слова функционера Eurohoops.
Напомним, Лука Дончич — лидер «Даллас Маверикс» и один из лучших молодых игроков НБА.
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