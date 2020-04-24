Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джон Уолл пожертвовал более 2000 респираторов больницам Вашингтона и Северной Каролины

Джон Уолл пожертвовал более 2000 респираторов больницам Вашингтона и Северной Каролины
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Баскетболист пожертвовал 2300 респираторов типа N95 больницам Вашингтона и Северной Каролины, сообщает официальный сайт «Уизардс».

Кроме того, он предоставил 600 обедов медикам, которые продолжают борьбу с распространением коронавируса.

Уолл помог тем больницам, в которых в прошлом лечилась его мать. В декабре 2019 года мама Джона Уолла скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием.

Напомним, США на сегодняшний день являются самым пострадавшим от коронавируса государством. В стране зарегистрировано более 900 тыс. случаев заражения и более 50 тыс. из них стали смертельными. 778 тыс. человек излечились.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020