Джон Уолл пожертвовал более 2000 респираторов больницам Вашингтона и Северной Каролины

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Баскетболист пожертвовал 2300 респираторов типа N95 больницам Вашингтона и Северной Каролины, сообщает официальный сайт «Уизардс».

Кроме того, он предоставил 600 обедов медикам, которые продолжают борьбу с распространением коронавируса.

Уолл помог тем больницам, в которых в прошлом лечилась его мать. В декабре 2019 года мама Джона Уолла скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием.

Напомним, США на сегодняшний день являются самым пострадавшим от коронавируса государством. В стране зарегистрировано более 900 тыс. случаев заражения и более 50 тыс. из них стали смертельными. 778 тыс. человек излечились.