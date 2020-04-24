Джон Уолл пожертвовал более 2000 респираторов больницам Вашингтона и Северной Каролины
Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Баскетболист пожертвовал 2300 респираторов типа N95 больницам Вашингтона и Северной Каролины, сообщает официальный сайт «Уизардс».
Кроме того, он предоставил 600 обедов медикам, которые продолжают борьбу с распространением коронавируса.
Уолл помог тем больницам, в которых в прошлом лечилась его мать. В декабре 2019 года мама Джона Уолла скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием.
Напомним, США на сегодняшний день являются самым пострадавшим от коронавируса государством. В стране зарегистрировано более 900 тыс. случаев заражения и более 50 тыс. из них стали смертельными. 778 тыс. человек излечились.
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