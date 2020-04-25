Понкрашов: на карантине освоил готовку. Главное — жене нравится

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов рассказал, как проводит время на карантине. По его словам, с появлением свободного времени он решился освоить искусство кулинарии и пока у него него неплохо получается.
«На карантине есть много свободного времени, и мне есть чем заняться. Выбрал для себя готовку. Освоил уже некоторые блюда. Я люблю блюда из курицы и вот научился готовить одно из них. Главное — жене нравится, как я готовлю. Может быть, она специально говорит, что я готовлю вкусно, чтобы я продолжал это делать… Так или иначе, пока я окунулся в это дело.
Семья вроде пока что не устала от меня. Я читал, что в Китае после коронавируса увеличилось количество разводов в семьях… Обычно либо муж, либо жена, либо они оба на работе, долго друг друга не видят, а здесь нужно проводить вообще все время вместе. Мы от друг друга не устали, нам есть чем заняться. У сына идут онлайн-уроки, а мы нашли интересный сериал и смотрим его вместе. Так что график довольно плотный! Просто он стал другим", — приводит слова Понкрашова официальный сайт «Зенита».
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