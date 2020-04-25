Дрэймонд Грин: моя задача на сезон была в том, чтобы помочь новичкам команды стать лучше

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о задачах на сезон-2019/2020. «Уорриорз» неожиданно оказались на последнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА. В 65 матчах «Голден Стэйт» одержал лишь 15 побед.
«Проделал путь от новичка до ветерана команды. Моя задача на этот сезон была — понять, как могу помочь молодым парням стать лучше. Как помочь им добиться прогресса, дать им правильный настрой, чтобы они могли зарабатывать в НБА сколько захотят? Вот на чём я был сосредоточен в этом сезоне», — приводит слова Грина NBC Sports.
Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что организация возобновит чемпионат не раньше июня. Ранее президент США Дональд Трамп назвал возобновление игр в ведущих американских лигах одной из важнейших задач.
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