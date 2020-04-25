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«Локомотив-Кубань» ведёт переговоры о продлении контракта с Калниетисом

«Локомотив-Кубань» ведёт переговоры о продлении контракта с Калниетисом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» ведёт переговоры о продлении контракта с разыгрывающим Мантасом Калниетисом, сообщает Sportando.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Калниетис набирал 7,4 очка, совершал 2,9 подболра и отдавал 5,6 результативной передачи за матч.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран. Организаторы в итоге приняли решение завершить сезон, не определяя победителя.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.

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