«Локомотив-Кубань» ведёт переговоры о продлении контракта с Калниетисом

Краснодарский «Локомотив-Кубань» ведёт переговоры о продлении контракта с разыгрывающим Мантасом Калниетисом, сообщает Sportando.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Калниетис набирал 7,4 очка, совершал 2,9 подболра и отдавал 5,6 результативной передачи за матч.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран. Организаторы в итоге приняли решение завершить сезон, не определяя победителя.
Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.
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