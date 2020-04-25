Бывший игрок НБА Кермит Вашингтон просит выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Кермит Вашингтон попросил выпустить его из тюрьмы из-за опасений заразиться коронавирусом, сообщает TMZ.
Вашингтон заявил, что он находится в группе риска заболевания или смерти от коронавирусной инфекции, отметив огромный уровень заражения заключённых в тюрьме. Вашингтон сообщил, что его должны были перевести в другую тюрьму в апреле, но он противился этому в связи с тем, что это могло послужить катализатором ещё большего распространения заболевания.
Теперь Вашингтон хочет, чтобы его отпустили из тюрьмы и позволили отбыть остаток срока заключения под домашним арестом.
68-летний участник Матча звёзд НБА 1980 года отбывает шестилетний срок заключения из-за хищения 1 млн долларов из фонда, который должен был помочь голодающим и ВИЧ-инфицированным в Африке.
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