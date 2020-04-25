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Войтманн: скептически отношусь к возможности продолжения сезона Евролиги

Войтманн: скептически отношусь к возможности продолжения сезона Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Форвард московского ЦСКА Йоханнес Войтманн скептически относится к возможному возобновлению сезона в Евролиге.

«Сначала смотрел на это оптимистично, но теперь уже отношусь скептически к возможности продолжения сезона Евролиги. Ситуация в Европе и мире не улучшается, на мой взгляд. Время ещё есть, Евролига обозначила план, так что посмотрим, как все получится. Но это будет очень сложно реализовать.

С позиции игрока могу сказать, что после полутора месяцев вне команды собраться снова и начать играть не так просто, потому что связи утеряны. Если будем доигрывать сезон, всё это будет довольно странно. Надо подождать, но я смотрю на это скептически», — сказал Войтманн в интервью пресс-службе ЦСКА во время прямого эфира во «ВКонтакте».

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