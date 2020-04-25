Джош Ричардсон выделил деньги на еду нуждающимся в Филадельфии

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джош Ричардсон выделил деньги на помощь нуждающимся людям в Филадельфии. Благодаря Ричардсону местное сообщество получит 500 тысяч обедов.



«Рад, что у меня есть возможность помочь людям в это непростое время», — приводит слова баскетболиста TalkBasket.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.



Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.