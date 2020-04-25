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В «Зените» результат сезона назвали «неприемлемым»

В «Зените» результат сезона назвали «неприемлемым»
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поделился мыслями об итогах сезона. По словам функционера, результаты команды неприемлемы.

«В целом сезон пока не закончен, Евролига ещё не объявила об окончании, но с точки зрения Лиги ВТБ у нас двоякое ощущение. Понимаем ситуацию, что сезон нужно было закончить, но для нас результат сезона неприемлемый. Мы поменяли тренерский штаб, команда стала находить свою игру, все надеялись на продолжение, но этого не случилось», — рассказал Церковный в эфире «Все на матч».

Напомним, на момент приостановки сезона регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» занимал последнее место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в плей-офф. В Единой лиге ВТБ коллектив занимал шестое место.

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