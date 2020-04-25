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Уолтон: «Сакраменто» ждёт яркое будущее

Уолтон: «Сакраменто» ждёт яркое будущее
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Люк Уолтон считает, что у его команды большие перспективы.

«Мне нравится наш коллектив. Думаю, нас ждёт яркое будущее. У нас отличная группа игроков. Стабильно побеждать очень тяжело, это касается любого профессионального спорта. Но если у вас есть группа игроков, которые готовы тяжело работать и доверять друг другу, всё возможно. Думаю, именно так у нас всё и происходит», — приводит слова специалиста The Athletic.

В последних 20 матчах регулярного чемпионата перед приостановкой сезона калифорнийцы одержали 13 побед. Команда занимала одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 побед в 64 встречах.

Напомним, Люк Уолтон работает с командой первый сезон.

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