Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Зените» нет понимания того, каким образом комплектовать состав

В «Зените» нет понимания того, каким образом комплектовать состав
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный признался, что в клубе пока нет понимания того, под какой турнир готовиться к следующему сезону и каким образом комплектовать состав.

«Безусловно. Мы пока не понимаем, где будем играть в следующем сезоне. И если такого понимания нет, то каким образом комплектовать команду. Перед этим сезоном мы готовились выступать в Еврокубке, но в последний момент получили уайлд-кард Евролиги.

Мы не совсем были к этому готовы с точки зрения состава. Сейчас мы тоже не понимаем, что нас ждёт на следующий год. Опять же, решение за Евролигой. Что будет по итогам этого сезона? Он будет завершён или будет принято решение о его переигровке в том же составе? Пока абсолютно непонятно", — рассказал Церковный в эфире «Все на матч».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020