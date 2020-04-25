В «Зените» нет понимания того, каким образом комплектовать состав

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный признался, что в клубе пока нет понимания того, под какой турнир готовиться к следующему сезону и каким образом комплектовать состав.

«Безусловно. Мы пока не понимаем, где будем играть в следующем сезоне. И если такого понимания нет, то каким образом комплектовать команду. Перед этим сезоном мы готовились выступать в Еврокубке, но в последний момент получили уайлд-кард Евролиги.

Мы не совсем были к этому готовы с точки зрения состава. Сейчас мы тоже не понимаем, что нас ждёт на следующий год. Опять же, решение за Евролигой. Что будет по итогам этого сезона? Он будет завершён или будет принято решение о его переигровке в том же составе? Пока абсолютно непонятно", — рассказал Церковный в эфире «Все на матч».